Fußball-Kreisligen-Analyse Lucas packt den Hammer aus

Trainerwechsel in Wincheringen: Beim B12-Ligisten SG Wincheringen/Merzkirchen hat sich ein Trainerwechsel ergeben. Uwe Repplinger ist von seinem Amt zurückgetreten, dessen Co-Trainer Bastian Hurth hat das Team für den Trainings- und Spielbetrieb bis auf Weiteres übernommen. Wie Repplinger durchblicken lässt, habe es „Differenzen mit einem Vorstandsmitglied über meine Arbeitsweise als Trainer gegeben. Da sind auch Dinge nach Außen getragen worden, die so nicht stimmen. In meinen Augen haben die Ergebnisse zuletzt gestimmt. Doch aufgrund dieser Dinge habe ich für mich entschieden, das Traineramt niederzulegen, denn ich habe mir nichts vorzuwerfen.“ Repplinger genieße jetzt die „freie Zeit und werde eine kleinere Pause einlegen, könnte mir aber vorstellen, in absehbarer Zeit eine neue Aufgabe im Trainerbereich anzunehmen“.