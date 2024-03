Fußball-Rheinlandliga Warum Morbach eine „unterirdische“ zweite Hälfte erlebt

Fußball-Rheinlandliga: Hunsrücker gehen in Metternich unter – SG Hochwald müht sich in Ehrang zum Sieg – Wittlich 2:2 an der Ahr.

31.03.2024 , 15:05 Uhr

Noah Lorenz und die FSG Ehrang versuchten gegen die SG Hochwald alles. Am Ende stand eine knappe 1:2-Pleite. Foto: Andreas Arens