Fußball-Oberliga In Bitburg müllert‘s wieder – FCB gewinnt gegen Alemannia Waldalgesheim

Ähnlich wie im Heimspiel zuvor gegen Mechtersheim (1:1) verlor Bitburg im zweiten Durchgang an Souveränität. Waldalgesheim agierte aggressiver, presste früh, und die Elf von Trainer Fabian Ewertz kam ins Schwimmen. Um ein Haar wäre in der 57. Minute der Ausgleich gefallen: Karim Zeghli scheiterte aber im Eins-gegen-eins am stark reagierenden Keeper Max Becker. Mitte der zweiten Hälfte köpfte Fabrizio Haas aus wenigen Metern vorbei (67.). Kurz vor Schluss rettete Fabian Fisch in höchster Not auf der Torlinie (87.). Mit einem Fernschuss traf Tom Gürel nur den Pfosten (90.+3). Bei Kontern ließ der FCB ein ums andere Mal den Killerinstinkt vermissen, konnte sich am Ende aber über den dritten Saisonsieg freuen. Damit ist der Aufsteiger wieder in Tuchfühlung zum unteren Tabellenmittelfeld. Erleichtert über das erste zu Null war Bitburgs Coach Fabian Ewertz, doch er kritisierte den krassen Leistungsabfall im zweiten Durchgang: „Wir orientieren uns zu viel daran, was der Gegner vorgibt. Daran müssen wir arbeiten.“