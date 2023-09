Fußball-Oberliga FC Bitburg: Das nächste Torspektakel bahnt sich an

29 Treffer hat der FC Bitburg in seinen bisherigen neun Saisonspielen in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kassiert und immerhin schon 14 Mal getroffen. Bei der TSG Pfeddersheim, am Samstag ab 15.30 Uhr Gastgeber des Aufsteigers, geht es ähnlich torreich zu (17:31).