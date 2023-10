Fußball Mit Mut und Hartwick zum späten Ausgleich

Nur an der Koblenzer Schwäche war das Ergebnis jedoch nicht festzumachen. Mit zumindest jeweils einer guten Halbzeit haben die Bitburger nach dem 1:0 am Dienstag zuvor gegen Waldalgesheim nun vier Zähler aus zwei Partien geholt und gehen gestärkt in die Pokalpartie am Mittwoch, 19.30 Uhr, beim klassentieferen FSV Salmrohr und am Samstag, 18 Uhr, daheim gegen Cosmos Koblenz.