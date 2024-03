Fußball-Oberliga Der FC Bitburg und die Suche nach dem guten Gefühl

Null Punkte, 4:16-Tore: Die Bilanz des FC Bitburg nach der Winterpause ist ernüchternd. Die Chancen auf den Klassenverbleib in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sind für das abgeschlagene Tabellenschlusslicht nur noch rein theoretischer Natur. „Wenn ich jetzt noch davon rede, dass wir den Abstieg verhindern können, halten mich die Leute doch für bekloppt“, bemüht sich Trainer Fabian Ewertz vor dem Auswärtsspiel am Samstag ab 15.30 Uhr bei Arminia Ludwigshafen um eine realistische Einschätzung der Lage. Primär ist für den 42-Jährigen nun, „dass wir es schaffen, nicht nur eine Halbzeit lang mitzuhalten, sondern die Spiele bis zum Ende eng zu halten“. Erschreckend war auch für ihn, wie seine Mannschaft in den Duellen gegen Pirmasens (0:4), in Auersmacher (2:5) und zuletzt im Vergleich mit Diefflen (2:7) im zweiten Durchgang jeweils „brutal zusammenfiel“, wie er es ausdrückt.