Niederlage gegen VfR Baumholder Pleite beim Mitaufsteiger: FC Bitburg einfach zu fehlerhaft

Aus der Hoffnung des FC Bitburg, erstmals in dieser Oberliga-Saison zum zweiten Mal in Folge eine Partie zu gewinnen, wurde nichts: Im Duell bei Mitaufsteiger VfR Baumholder setzte es am Samstagnachmittag eine aufgrund der zweiten Hälfte verdiente 1:3 (0:0)-Niederlage. Mal wieder brachen individuelle Fehler den Bierstädtern das Genick.