Fußball Wer wechselt und wer bleibt? Die Transfer-Updates aus der Region

Aufatmen bei der SG Schneifel: Nach einigen Tagen des Bangens hat Angreifer Jan Pidde nun für die kommende Saison einen Amateurvertrag unterschrieben und sich somit weiter an den Verein gebunden. Zuletzt hatte der 28-jährige Angreifer (erzielte vorige Saison 37 Treffer in 32 Einsätzen und steuerte zehn Vorlagen bei) heftig mit Oberligist FC Karbach geflirtet. Pidde nahm in der vergangenen Woche am Training der Vorderhunsrücker teil und wirkte sogar als Testspieler beim 3:0 gegen Bezirksligaaufsteiger SV Untermosel Kobern-Gindorf mit. Am Donnerstag war sich Pidde dann aber mit der SG Schneifel einig und sagte Karbach ab – nicht zuletzt aus beruflichen Gründen. Als Laborant beim Zementwerk in Üxheim angestellt, arbeitet er phasenweise im Bereitschaftsdienst und muss dann auch in den Abendstunden verfügbar sein. Ein Engagement im von seinem Wohnort Kerpen rund 100 Kilometer entfernten Karbach hätte da zu Kollisionen geführt. „Mein Ziel war und ist es halt, mal in der Oberliga zu spielen. Am liebsten hätte ich das in der neuen Saison mit der SG Schneifel getan. Doch am Ende gab es ein, zwei Teams, die spielerisch besser waren als wir. Hinzu kamen die witterungsbedingt schwierige Wintervorbereitung, ein paar verletzungsbedingte Ausfälle und auch der Rheinlandpokal, der uns einige Körner gekostet hat“, sagt der Goalgetter des Cup-Finalisten, der sich Ende Mai der TuS Koblenz in deren Oberwerth-Stadion mit 0:2 geschlagen geben musste.