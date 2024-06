Sportliche Neuigkeiten Fußballtransfers: Zwei Neue für die FSG Ehrang/Pfalzel

Ex-Eintracht-Trier-Profi Jan Küchling hat für eine weitere Saison als Trainer des A9-Ligisten SG Longuich/Fell/Riol zugesagt. „Ich freue mich, dass uns Carsten Reis eine weitere Saison als Spieler zur Verfügung stehen wird. Er ist nicht nur Co-Trainer, sondern auch sein sehr wichtiger Spieler“, sagt der 48-Jährige, der zur neuen Saison mit Fabian Faber (zur SG Ruwertal), Jürgen Zentius, Jürgen Spieles (beide Laufbahnende), Jan Junges (Ziel unbekannt) und Marlon Reiter (SV Föhren) zwar fünf Spieler ersetzen muss, doch auch Neuzugänge zu vermelden hat: So kommen Torwart Christian Weingärtner vom C21-Ligisten SSG Kernscheid sowie Dominik Klein und Lukas Laux von Kernscheids Ligakonkurrenten TuS Kenn. Als Nachfolger von Johannes Herber als Coach der zweiten Mannschaft der SG (Kreisliga C) steht der frühere Salmrohrer Oberligatorwart Thorsten Lang bereit. Den 48-Jährigen unterstützt der mitspielende Co-Trainer Björn Berens. Ebenfalls vom TuS Kenn wechseln die Spieler Florian Schmitten, Jeremy Stadler, Leo Wollschläger, Christoph Schumacher, Marco Meldau, Martin Krämer, Matthias Kugel, Raphael Becker, Valmir Xheladini und Nico Palzer.