Fußball-Rheinlandliga : Ehrang/Pfalzel dreht erst spät auf

Die FSG Ehrang hat im Spiel gegen Ellscheid die erste Halbzeit verschlafen. Hier ist Ehrangs Jonas Amberg vor dem Ellscheider Ben Häb (links) am Ball. Foto: Hans Krämer/Hans Krämer / Kraemer

Trier-Ehrang In der Fußball-Rheinlandliga zeigten die Alfbachtaler am 14. Spieltag auf der Ehranger Heide in der ersten Hälfte einen starken Auftritt und lagen zur Pause in Führung. Die favorisierten Kicker der FSG Ehrang/Pfalzel drehten (erst) im zweiten Durchgang auf und feierten einen am Ende verdienten 5:1-Heimsieg.