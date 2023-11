Fußball-Rheinlandliga Morbach stürzt den Spitzenreiter

Pünktlich zum Anpfiff öffnete der Himmel seine Schleusen. Auf dem ohnehin schon tiefen und rutschigen Geläuf im Alfons-Jakobs-Stadion in Morbach war an spielerische Finessen zunächst nicht zu denken. Vielmehr kämpften sich die beiden Kontrahenten mit fortlaufender Spieldauer in die Partie hinein. Am Ende behielten die Hausherren mit 3:1 (3:1) die Oberhand und fügten den Gästen so nach zehn Pflichtspielsiegen wieder mal eine Niederlage zu. Für Morbach selbst war es bereits der vierte Heimsieg in Folge.