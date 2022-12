Fußball-Rheinlandliga : Bastion Trimmelter Hof bleibt bestehen

Moritz Jost jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 für seine Tarforster. Der FSV schlug den Spitzenreiter Zerf. Foto: Hans Krämer/Hans Krämer / Kraemer

Trier Rheinlandliga: Tarforst schlägt Spitzenreiter Zerf und feiert neunten Heimsieg.

Zum Rückrundenauftakt in der Rheinlandliga empfing der formstarke FSV Trier-Tarforst den Spitzenreiter FC Hochwald Zerf. Mit dem 3:0 (2:0) feiern die Trierer Höhenkicker den neunten Heimsieg in Folge und haben somit weiterhin eine makellose Bilanz auf dem heimischen Geläuf. Der FC Hochwald Zerf hingegen verlässt nach knapp zwei Monaten erstmals wieder als Verlierer den Platz.

Auch das leichte Schneegestöber und die klirrende Kälte hielten 420 Zuschauer nicht davon ab, das Topspiel zu besuchen. Und die beiden Kontrahenten auf dem Platz taten ihr Bestes, um den Schaulustigen möglichst früh einzuheizen. Bereits nach 50 Sekunden hätten die Gäste in Führung gehen können. Tim Thielen scheiterte mit seinem Abschluss aus wenigen Metern an FSV-Schlussmann Luca Merling. Die Anfangsphase gehörte weiter dem FC Zerf. Nach 14 Minuten verhinderte Ayman Habbouchi mit einer spektakulären Grätsche die nächste Großchance der Hochwälder, als er Tobias Lenz in höchster Not vom Ball trennte.

Wenige Minuten später wurden die Zerfer kalt erwischt. Nach einer sehenswerten Vorbereitung von Mohammad Rashidi landete der Ball schließlich bei Luca Herrig, der aus 16 Metern trocken zum 1:0 für die Hausherren vollendete. „Die ersten 15 Minuten ist unser Plan aufgegangen, da wusste Tarforst gar nicht, wie sich gegen unser Anlaufen befreien sollten. Aus dem Nichts fällt dann das 0:1, und das Spiel kippt komplett“, sagte Fabian Mohsmann, Trainer der Zerfer. Und so folgte noch vor der Pause der zweite Treffer. Diesmal war es Nico Neumann, der zunächst an FC-Torwart Koltes scheiterte, den Abpraller aber in die Mitte zu Moritz Jost weiterleiten konnte. Dieser hatte aus kurzer Distanz keine Schwierigkeiten, den Ball über die Linie zu drücken (28.). „Nachdem wir die ersten Minuten überstanden hatten, waren wir im Spiel. Danach haben wir Zweikämpfe gewonnen und nach dem 1:0 auch weitere Torchancen rausgespielt“, resümierte FSV-Coach Holger Lemke.

Mohammad Rashidi (32.) und Nicola Rigoni (40.) ließen noch vor der Pause zwei weitere gute Möglichkeiten ungenutzt, um auf 3:0 zu erhöhen. Vor allem den quirligen Rashidi bekamen die Hochwälder kaum unter Kontrolle. Zu Beginn der zweiten Hälfte übernahmen dann wieder die Gäste das Kommando. Tarforst zog sich weitestgehend zurück und verteidigte leidenschaftlich. Dennoch kam der FC Hochwald Zerf zu zwei guten Möglichkeiten. Nils Hemmes (57., 64.) scheiterte jedoch in der besten Phase der Zerfer gleich zwei Mal am überragend reagierenden Schlussmann Merling. „Wenn wir den Anschluss machen kann das Spiel nochmal kippen. Dennoch geht das Kompliment heute an Tarforst, auch, wenn sie überwiegend lange Bälle gespielt haben. Dafür haben sie vorne dann die Qualität, um daraus etwas zu machen“, so Mohsmann.

Bis zum Ende versuchten die Zerfer alles, um irgendwie den Anschlusstreffer zu erzielen, effektiver blieb jedoch der FSV. Denn fünf Minuten vor dem Ende war Rashidi auf und davon und konnte von FCH-Schlussmann Koltes nur mit einem Foul gestoppt werden. Der junge und zugleich auffallend souveräne Schiedsrichter Yannis Bernhard entschied folgerichtig auf Strafstoß. Rashidi (85.) selbst übernahm Verantwortung und sorgte mit dem 3:0 für die Entscheidung. „Im zweiten Durchgang haben wir Hochwald das Heft des Handels überlassen. Dennoch haben wir jede Aktion gefeiert und gefightet und am Ende mit dem Konter dann das 3:0 gemacht“, sagte Lemke.

FSV Trier-Tarforst – FC Hochwald Zerf 3:0 (2:0)

FSV Trier-Tarforst: Merling – Quint, Habbouchi, Heitkötter, Kiesewetter – Weber, Herrig (90. Schuch), Neumann (72. Schmitt), Jost (60. Chalve), Rashidi (83. Kssouri) – Rigoni (77. Benndorf)

FC Hochwald Zerf: Koltes – Schettgen, Irsch, Thinnes (83. Jücker) – Burg (83. Stein), Lenz, Mohsmann, Schneider, Mertinitz – Thielen (76. Keck), Hemmes

Tore: 1:0 (18.) Luca Herrig, 2:0 (28.) Moritz Jost, 3:0 (87.) Mohammad Rashidi

Zuschauer: 420