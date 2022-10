Fußball-Rheinlandliga : Thul trifft früh und lässt Salmrohr jubeln

Salmrohr Fußball-Rheinlandliga: Der FSV Salmrohr zeigt im Spiel gegen die SG Andernach eine Reaktion und setzt sich im oberen Tabellendrittel fest.

Die erste gefährliche Aktion gehörte den Gästen aus Andernach. Daniel Kossmann blieb mit seinem Freistoß aus 20 Metern in der Mauer hängen, von dort senkte sich die Kugel aber gefährlich hinter die Latte aufs Tornetz. Gleich im Gegenzug machte es der FSV Salmrohr besser. Nach einem Angriff über die rechte Seite stand Hendrik Thul in der Mitte goldrichtig und musste den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Torlinie schieben.

Auf dem seifigen Geläuf im Salmtalstadion taten sich beide Teams vor den rund 100 Zuschauern lange schwer, spielerische Lösungen zu finden. Erst nach 27 Minuten waren es wieder die Hausherren, die zu einer Torchance kamen. Zunächst landete ein Schlenzer von Hendrik Thul aus kurzer Distanz am Pfosten, ehe Lucas Lautwein mit dem Nachschuss an Andernachs Keeper Jannis Koch scheiterte.

Mit Beginn der zweiten Hälfte neutralisierten sich die beiden Kontrahenten zunächst rund um den Mittelkreis. Wieder war es der FSV Salmrohr, der sich die erste Gelegenheit herausspielte. Über die linke Seite trieb Lucas Lautwein den Ball nach vorne. Er flankte in die Mitte und fand dort den jederzeit präsenten Hendrik Thul (55.). Der 21-Jährige bekam aber zu wenig Druck hinter seinen Abschluss per Kopf. Von den Gästen war offensiv nur noch wenig zu sehen. Entweder fehlte die Genauigkeit im Passspiel oder die vielen langen Bälle wurden von der Defensive der Salmtaler geklärt. Wenn die SG Andernach dann aber mal nach vorne kam, wurde es gleich richtig gefährlich. Der eingewechselte Ole Conrad (63.) kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, FSV-Torwart Philipp Basquit konnte den Ball jedoch mit einem herausragenden Reflex am Tor vorbei lenken. „Als Torwart ist man natürlich immer froh zu Null zu spielen, das war heute glücklicherweise der Fall“, sagte Basquit zu seiner Rettungstat in höchster Not.