Fußball-Rheinlandliga Hendrik Thul trumpft groß auf

Salmrohr · Die erste Punktspielpleite nach der Winterpause kassierte die Fußballvereinigung Morbach beim 2:4 in Salmrohr. Während der FSV gerade in Person von Hendrik Thul Nervenstärke bewies, vergaben die Gäste reihenweise Chancen. Im Derby fielen die Hunsrücker in alte Muster zurück.

12.03.2023, 19:11 Uhr

Hendrik Thul (rechts, hier gegen Morbachs Maximilian Schemer) hatte großen Anteil am Derbysieg der Salmrohrer. Foto: Hans Krämer / Kraemer

Von Alexander Krist

Nach dem anfänglichen Abtasten nahm die Partie im Salmtalstadion schnell Fahrt auf. Ausgerechnet Philip Meeth (8.), Sohn des Salmrohr-Coachs, brachte die Gäste aus Morbach mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Nach einem langen Ball war Meeth vor FSV-Keeper Philipp Basquit am Ball, umkurvte diesen und musste nur noch zum 1:0 aus Sicht der Fußballvereinigung (FV) einschieben. Nur drei Minuten später hätten die Hunsrücker auf 2:0 erhöhen müssen. Nach einem Doppelpass mit Lukas Servatius scheiterte Noah Lorenz zunächst am stark parierenden Torwart der Salmtaler, ehe er im zweiten Versuch nur die Latte traf.