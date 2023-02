Rheinlandliga : Heimmacht Tarforst fordert Spitzenreiter Koblenz heraus

Auf dem Weg zum zehnten Sieg im zehnten Heimspiel? Moritz Jost (am Ball) und der FSV Tarforst würden nur allzu gerne auch gegen Tabellenführer Cosmos Koblenz ihre weiße Heimweste wahren. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Fußball-Rheinlandliga: Am ersten Spieltag nach der Winterpause kommt’s in Trier zum Topspiel und in Gillenfeld zum Eifelderby.