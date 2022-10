Fußball-Rheinlandpokal : Wittlich fiebert Pokalkrimi entgegen

Trier Fußball-Rheinlandpokal: Zerf hat keine guten Erinnerungen an Tawern. Bitburger Revanche?

Mit den Bezirksligisten Schleid und Mont-Royal Enkirch hat der Trier-Saarburger A-Ligist SV Tawern bereits zwei klassenhöhere Teams eliminiert. Zudem gab es in der Vorbereitung einen 2:0-Sieg gegen den FC Hochwald-Zerf. Tawerns Trainer Steve Birtz bleibt aber demütig: „Es müsste schon viel passieren, um diese starken Zerfer zu besiegen.“ Mit Pascal Hurth (Oberschenkelzerrung) und den beiden an der Leiste verletzten Pascal Kirch und Michael Fantes fallen wichtige Akteure aufseiten der Gastgeber aus. Von der „vermeintlich schwersten Aufgabe“ spricht Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann: „Wir werden einen Teufel tun, die Tawerner mit ihrer sehr guten A-Liga-Mannschaft zu unterschätzen. Wir nehmen da nichts auf die leichte Schulter, zumal wir auch mal vor ein paar Jahren dort im Pokal ausgeschieden sind.“ Im Abschlusstraining am Montag fehlten mit Peter Irsch, Robin Mertinitz, Julian Schneider, Kevin Keck und Mohsmanns Bruder René gleich fünf Spieler erkrankt.

Auf dem Schillinger Hartplatz gibt es eine Neuauflage der Pokalpartie der ersten Runde aus dem Vorjahr, die für den Rheinlandligisten ein böses Erwachen bereithielt. So rang der Bezirksligist aus dem Hochwald den hoch dotierten FC Bitburg im Elfmeterschießen mit 4:3 nieder. Das soll dem klassenhöheren Rheinlandligisten kein zweites Mal passieren, so dass FCB-Trainer Fabian Ewertz die volle Konzentration auf erneut ungewohntem Untergrund fordert. Mit dem jüngsten 4:1-Erfolg beim TuS Mayen, der die Bierstädter wieder auf Rang vier klettern ließ, hat Bitburg Selbstbewusstsein getankt und das Achtelfinale fest eingeplant. Schillingens Trainer Sascha Freytag freut sich riesig auf ein mögliches Déja-vu. „Bitburg ist als Spitzenmannschaft der Rheinlandliga natürlich eine große Hürde, wir hoffen dennoch auf einen tollen Pokalfight und auf dem Hartplatz auf eine weitere Überraschung.“

Der zwei Klassen höher angesiedelte Rheinlandligist aus dem Hunsrück ist turmhoher Favorit und bestätigte seine nach oben zeigende Formkurve mit einem 3:1-Erfolg gegen den FSV Tarforst. Mit der SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim steht neben dem SV Tawern einer der zwei verbliebenen A-Ligisten in der dritten Runde. Das Team von Rainer Bauer und Christoph Fuhrt hatte in den Runden zuvor mit der SG Ruwertal (2:1) und der SG Geisfeld (4:1) zwei Bezirksligisten eliminiert. „Morbach ist als gestandener Rheinlandligist der absolute Favorit. Personell wird es eng bei uns, doch wir versuchen 90 Minuten Gas zu geben und Morbach nicht ins Spiel kommen zu lassen“, fordert Christoph Fuhrt Mentalität und Einsatzwillen. Es fehlen allerdings acht Stammkräfte.

Am Wittlicher „Bürgerwehr“ erwartet die Zuschauer ein packender Pokalfight. Die FSG hat sich als Rheinlandliga-Aufsteiger ordentlich präsentiert und liegt im Mittelfeld. Beide Teams kennen sich aus gemeinsamen Bezirksligaduellen bestens. Die mit zehn Neuzugängen aufgewertete Wittlicher Mannschaft, die souverän die Bezirksliga dominiert, hat mit dem 2:1-Erfolg gegen Ehrangs Ligakonkurrenten FSV Tarforst in der zweiten Runde aufhorchen lassen. Eine ähnlich gute Leistung traut RW-Trainer Karl-Heinz Gräfen seiner Mannschaft erneut zu: „Wir gehen selbstbewusst in dieses Spiel und wollen eine Runde weiterkommen. Dazu bedarf es jedoch einer besseren Arbeit gegen den Ball und einer Steigerung im kämpferischen Bereich. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir am Mittwoch einen riesigen Zuschauerzuspruch bekommen.“