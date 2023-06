Fußball Ternes bleibt Trierer, Hoor nach Bitburg

Der nächste Neuzugang für Fußball-Oberliga-Aufsteiger FC Bitburg bringt einerseits Lokalkolorit mit, hat andererseits aber schon über den Tellerrand hinausschauen können: David Hoor kehrt in die Südeifel zurück. Der flexibel in der Abwehr-Viererkette und im defensiven Mittelfeld einsetzbare Akteur ist in den vergangenen fünf Jahren im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet worden. Aktuell kämpft der 19-Jährige mit der U19 der Roten Teufel um den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga. Nach dem 1:1 im Hinspiel beim SV Wehen Wiesbaden stehen die Chancen gut, dass es der Talentschuppen des vierfachen Deutschen Meisters im Rückspiel schafft (Samstag, 14.30 Uhr, Platz 4 unterhalb des Fritz-Walter-Stadions).