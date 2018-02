Fußball-Testserie: Saartal-SG besiegt SV Wasserliesch

Im Rahmen ihrer Vorbereitung setzte sich am Dienstagabend Fußball-Bezirksligist SG Saartal Schoden in Ockfen gegen den B-Ligisten SV Wasserliesch/Oberbillig mit 4:2 durch. Die Tore fürs Team von Coach Thomas Berens erzielten Lukas Kramp (2) sowie Nicolas Jakob und Fabian Müller. Samstag, 16 Uhr, gastiert der Bezirksligist in Kommlingen bei A-Ligist FC Könen.

Weitere Tests am Wochenende im Überblick (ohne Gewähr):