Fußball Zurück mit jeder Menge Erfahrung

Zur neuen Saison kehrte Benedikt Schettgen zu seinem Heimatverein SV Pellingen zurück und übernimmt im Team der Spielgemeinschaft, welche die Pellinger gemeinsam mit dem FSV Franzenheim und dem FC Schöndorf bilden, Führungsaufgaben auf dem Platz. Der 30-jährige Rechtsfuß hatte sich aufgrund privater und beruflicher Gründe vor ein paar Monaten zur Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte entschieden. Nach der 2023/24er- Runde verließ er dann den Rheinlandligisten SG Hochwald. „Sportlich hat es mir super in Zerf gefallen, doch vom Job in der Klinik war es schwierig geworden, den hohen Aufwand weiterhin zu betreiben. Auch der Hausbau, der mich bis samstags fordert, kostet viel Zeit und Kraft“, musste der OP-Fachpfleger in der Abteilung Chirurgie einer Luxemburger Klinik immer öfter seine Schichten tauschen, um beispielsweise lange Auswärtsfahrten in der Rheinlandliga zeitlich zu bewerkstelligen. Der Kontakt zu seinem Heimatverein war nie abgerissen. „Mein Bruder Sven hat nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn eine Aufgabe im Vorstand übernommen und in der aktuellen Mannschaft spielen viele frühere Freunde von mir. Ab und zu, wenn es die Zeit erlaubt hat, habe ich mir auch mal ein Spiel angesehen.“