später lesen Hallen-Futsal Wittlicher kämpfen um Rheinlandtitel Teilen

Twittern

Teilen



Gleich sieben Teams aus der Region nehmen am Samstag, 17. Februar, ab 12.15 Uhr, an der Endrunde um die Hallen-Rheinlandmeisterschaft im Futsal in Mülheim-Kärlich teil, darunter mit der JSG Wittlich I und II zwei Mannschaften aus dem Spielkreis Mosel.