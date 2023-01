Interview Reinhard Kröffges : Die besondere Talenteschau in Gerolstein

Gerolstein Jugendfußball: Nach dem Hallenmasters ziehen die Organisatoren Bilanz und verraten, was sie für nächstes Jahr planen.

Die Stars von morgen veranstalteten in der Gerolsteiner Grundschulhalle ein Fußballfest: E-Junioren von zahlreichen Proficlubs aus dem In- und Ausland gaben am Wochenende beim U-10-Hallenmasters Kostproben ihres großen Könnens. Am Ende siegte der Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach knapp vor dem Namensvetter aus Dortmund (TV berichtete). Wir sprachen mit Reinhard Kröffges, dem Jugendleiter des SV Gerolstein und Mitglied des Organisationsteams.