Jugendfußball : Fast 300 Treffer bei Gerolsteiner Hallenmasters

Gerolstein Jugendfußball: Talente von Proficlubs geben sich beim Turnier in der Vulkaneifel die Klinke in die Hand und sorgen für viel Begeisterung.

Beim SV Gerolstein drehte sich am Wochenende alles um hochkarätigen Jugendfußball: Kinder des Jahrgangs 2013 spielten in der frisch renovierten Halle der Grundschule den Gewinner des U10-Hallenmasters aus. Talente von elf Bundesligaclubs, der beiden Traditionsvereine FC St. Pauli (2. Bundesliga) und TSV 1860 München (3. Liga) aus Belgien vom KRC Genk und vom niederländischen Topverein Ajax Amsterdam waren dabei zu Gast in der Brunnenstadt. Ein Turnier mit solch einem erlesenen Teilnehmerfeld sucht deutschlandweit seinesgleichen.