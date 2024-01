Gerolstein Große Namen und Top-Spiele in der Vulkaneifel

Zur Siegerehrung erklang am Sonntagnachmittag in der Gerolsteiner Grundschulhalle die Hymne von Ajax Amsterdam, und die Schützlinge von Trainer Digiano Ladru ließen sich kräftig feiern. Aus den Händen von Ulrich Rust, Geschäftsführer des Gerolsteiner Brunnens, nahm Kapitän Jayce Helder einen großen Pokal in Empfang. Zudem hatte die Turnierjury des U10-Hallenmasters den Ausnahmekönner des niederländischen Topclubs nach dem 2:0-Finalsieg gegen Borussia Mönchengladbach zum Spieler des Turniers gewählt. „Das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben gegen tolle Teams gespielt. Dass wir dann auch noch gewonnen haben, ist umso schöner“, strahlte der Ajax-Akteur mit der Nummer neun auf dem Rücken, der für seine sehenswerten Aktionen ein ums andere Mal Szenenapplaus von den an beiden Tagen gut gefüllten Rängen erhielt.