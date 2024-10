Jugendfußball Warum der FC Liverpool seine Talente nach Gerolstein schickt

Ein weiteres Stelldichein der Top-Talente kündigt sich in der Brunnenstadt an: Das Teilnehmerfeld der dritten Auflage des Gerolsteiner-U10-Hallenmasters am Samstag und Sonntag, 18./19. Januar, steht. Neben Titelverteidiger Ajax Amsterdam, dem PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam zwei weiteren niederländischen Topclubs und namhaften Bundesligisten wie etwa dem amtierenden Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund sowie RB Leipzig hat sich auch erstmals der Nachwuchs von zwei Vereinen aus der englischen Premier League angesagt: West Ham United wird genauso wie der FC Liverpool zu Beginn des neuen Jahres beim Turnier in der Gerolsteiner Grundschulhalle vertreten sein.