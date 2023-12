Jugendfußball Wenn die Top-Talente in der Vulkaneifel Fußball spielen

Hochklassigen Jugendfußball der unter Zehnjährigen und eine prickelnde Atmosphäre dürfen die Besucher am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Januar, von 8.30 Uhr an bis in den späten Nachmittag hinein in der Grundschulhalle erwarten. Reinhard Kröffges aus dem Organisationsteam würde an beiden Veranstaltungstagen gerne wieder so viele Besucher wie zu Beginn dieses Jahres begrüßen. Bei der ersten Auflage waren es insgesamt 800, die rund um die Bande saßen und sich vom großen Können der jungen Kicker überzeugten.