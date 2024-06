Serie „Meine EM“ Oranje-Bammel vor der Gruppenphase: Das sagt ein Niederländer, der in der Eifel wohnt

Gönnersdorf · Serie Meine EM: Will Fijen ist an der Oberen Kyll heimisch geworden, hat aber den Fußball in den Niederlanden noch fest im Blick. Einst spielte er dort selbst in der ersten Liga und hatte Kontakte zu den Stars im Oranje-Dress. Was er von der Europameisterschaft erwartet und wie er die Partien verfolgt, verrät er zum Auftakt unserer Serie.

11.06.2024 , 18:28 Uhr

Sind gespannt auf die EM im Nachbarland, wo es 1988 den bislang einzigen EM-Titel gab: die Fans der Holländer. Foto: dpa Foto: dpa/Tom Weller