Fußball Trainer, Torjäger und Taktgeber

Wenn es noch eines Beweises für die hohen Qualitäten der SG Mehlental/Bleialf bedurft hätte, dann war es das jüngste 9:2 bei der SG Efeu-Esch. Durch den Kantersieg haben die Vereinigten aus der Schneifel bereits vor dem abschließenden Heimspiel in der Kreisliga B9 am Sonntag ab 14.30 Uhr auf der Sportanlage an der Mehlener Straße gegen den FSV Eschfeld alles klargemacht.