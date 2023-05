Fußball Gonzeraths Party in rot und weiß

Die „Besenbinner“ gewannen dank des 3:1 nach Verlängerung gegen A-Ligakonkurrent Laufel/Buchholz erstmals den Kreispokal, den sie aus den Händen von Gregor Eibes, Präsident des Fußballverbandes Rheinland, sowie Kreischef Walter Kirsten entgegennahmen. Im Anschluss an Bierduschen und Bengalische Feuer ging es mit dem Fans in die „Dritte Halbzeit“. Die letzten Feierwütigen seien gegen fünf Uhr morgens gesichtet worden, so Gonzeraths Vorsitzender David Schmitt.