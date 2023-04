Fußball Große Vorfreude aufs Heim-Finale

Seit Wochen, so Trainer Kevin Greweling, hätte das Pokal-Halbfinale in den Köpfen seiner Spieler gespukt. Das Endspiel auf dem heimischen Schackberg als bereits im Vorfeld festgelegter Spielstätte wollte sich schließlich keiner entgehen lassen. „Das“, weiß der 41-jährige Coach der Gonzerather, „hat den Schlendrian seit der Winterpause gefördert und die Konzentration auf die Liga beim einen oder anderen in den Hintergrund treten lassen“.