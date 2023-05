Fußball Mehring düpiert den Meister und holt den Cup

Als Kevin Greilich in der Nachspielzeit den Foulelfmeter zum 2:3 in die Maschen setzte, wurde es für den SV Mehring im Finale um den Kreispokal der A- und B-Ligisten gegen die SG Franzenheim/Pellingen/Schöndorf noch einmal eng. Ein paar bange Minuten hatten die Moselaner darauf zu überstehen, ehe der erlösende Schlusspfiff aus der Pfeife von Schiedsrichter Matthias Munkler ertönte. Der Jubel kannte anschließend keine Grenzen. „Wir haben alles reingeschmissen, auch ein bisschen Glück gehabt. Im Großen und Ganzen geht der Sieg in Ordnung“, sprudelte es aus Spielertrainer Simon Monzel heraus – kurz nachdem die Mehringer aus den Händen des Trier-Saarburger Kreisvorsitzenden Hans-Peter Dellwing den Cup, den Scheck über 1000 Euro und den Gutschein über 100 Liter Bier aus dem Hause Bitburger in Empfang genommen hatte.