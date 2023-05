Fußball Ralinger Jubel: Der Pott geht mit ins Sauertal

Knapp ein Jahr nach der Stunde Null und dem Rückzug in die Kreisliga C hat die SG Sauertal Ralingen einen ersten Meilenstein gesetzt: Das Team des luxemburgischen Vater-Sohn-Trainergespanns Filippo und Matteo Amodio besiegte am Freitagabend im Finale um den Trier-Saarburger Kreispokal der C- und D-Ligisten den Ligakonkurrenten FSG Ehrang/Pfalzel II mit 2:0 (2:0) und strich damit eine Siegprämie von 500 Euro sowie 100 Liter Bier von Pokalsponsor Bitburger ein. Die unterlegenen Trierer duften immerhin noch 250 Euro und einen Gutschein über 50 Liter Gerstensaft mit nach Hause nehmen.