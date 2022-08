In eigener Sache : Guter Journalismus ist wertvoll - auch im regionalen Fußball

Foto: TV/Houben, Alexander

Trier Fußball in der Region hat eine Heimat: Fupa.net und volksfreund.de. Beide Portale bilden zusammen die Vielfalt im Amateurfußball in der Region Trier, Eifel, Mosel, Hunsrück ab - und sogar über die Spielbezirksgrenzen hinaus.

Liebe Fußballfreunde!

Vielen Dank für euer Interesse an unserer Berichterstattung über den regionalen Fußball. Das freut uns sehr, denn auch unser Herz schlägt für das schönste Spiel der Welt, das jedes Wochenende Tausende Menschen in Trier, in der Eifel, an der Saar und der Mosel, im Hochwald und Hunsrück begeistert. Vom höchstklassigen Verein im Moselstadion bis zu den engagierten Kickern in der Kreisliga.

Wir berichten gerne über euch und den Fußball. Das machen wir auf Fupa.net, unserem Portal für den regionalen Amateurfußball, wir freuen uns über eure Mitarbeit, eure Ticker und eure Vereinsnachrichten.

Wir berichten aber auch auf volksfreund.de über den regionalen Fußball. Für diese Geschichten müssen wir recherchieren, nachfassen, am Ball bleiben. Deshalb können wir diese Artikel nicht kostenfrei komplett auf Fupa.net anbieten.

Bei weiterführenden Hintergründen, Analysen, Reportagen und besonderen Texten ist dies nicht möglich. Um diese Inhalte zu erstellen, ist ein hoher Arbeitsaufwand von Redakteuren, Fotografen, freien Mitarbeitern und vieles mehr erforderlich. Anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind wir nicht beitragsfinanziert. Wir bekommen nicht für jeden Monat von jedem Haushalt Geld - unabhängig davon, ob wir genutzt werden oder nicht. Und wir können die Vereine auch nicht dazu zwingen, ihre Daten einzugeben. Das macht ihr freiwillig, für die große Fupa-Community. Vielen Dank dafür!

Voraussetzung für unsere Arbeit sind Fußballfans, die unsere Angebote schätzen und sich bewusst für uns und ein Abonnement entscheiden. Deshalb sind bestimmte Beiträge auch unseren Abonnenten vorbehalten. Das ist unser Geschäftsmodell. Ohne Abonnenten wären wir nicht so nah dran am Geschehen auf den Fußballplätzen in der Region.

Ohne Abonnentinnen und Abonnenten könnten wir weder den Trierischen Volksfreund noch volksfreund.de noch Fupa.net in diesem Umfang anbieten. Diejenigen, die oft in rüdem Ton vor allem in sozialen Medien immer wieder die Kostenfreiheit journalistischer Inhalte einfordern, müssen sich die Frage gefallen lassen, ob sie ohne Bezahlung arbeiten würden oder ob ihre Arbeitsleistung keinen Wert hat.

Guter Journalismus ist auch im Fußball besonders wichtig. Guter Journalismus hat einen besonderen Wert. Viele lesenswerte Beiträge und wichtige Themen findet ihr so nur bei uns.