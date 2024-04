Fußball Gutweiler verdirbt Mehring die Meisterfete

Die Titelentscheidung in der Kreisliga B14 ist vertagt: Mit einem Sieg über den Tabellenzweiten SV Gutweiler wäre der SV Mehring bereits vier Spieltage vor Schluss nicht mehr einzuholen gewesen. 307 erwartungsfrohe Zuschauer waren am Sonntag auf die Lay gekommen – und sahen, wie sich die Gäste mit 1:0 durchsetzten. „Wir haben aus dem 1:4 im Hinspiel gelernt, standen tief und haben auf Konter gespielt“, berichtete SVG-Trainer Andreas Wagner. So klare Chancen wie die von Noah Breidbach, der in der ersten Hälfte nur den Pfosten traf, gab es nur selten für die Hausherren. „Wir sind nie so richtig in den Flow gekommen. Gutweiler war besser, während wir mit die schlechteste Saisonleistung abgeliefert haben“, musste Mehrings Spielertrainer Simon Monzel anerkennen. Per 20-Meter-Freistoß traf Paul Scheuer zum 0:1 (65.).