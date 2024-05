Fußball Nach 23 Jahren zurück in der Bezirksliga

Haag · Kreisfußball in der Region: SG Haag macht den Aufstieg vorzeitig klar – Zittern in Daun – Doppelabsage in Wasserliesch.

06.05.2024 , 16:22 Uhr

Ganz schön souverän: Im bisherigen Saisonverlauf hat die SG Haag/Dhrontal/Merscheid/Horath noch keine einzige Partie verloren und steht bereits drei Spieltage vor Schluss als Meister der Kreisliga A und Aufsteiger in die Bezirksliga West fest. Foto: SG Haag