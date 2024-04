Doppelinterview mit Christoph Kettern und Burak Sözen „Aufstieg wäre logische Konsequenz“

Im Ringen um den Titel in der Kreisliga A8 stehen sich am Sonntag ab 14.30 Uhr Tabellenführer SG Haag/Dhrontal/Horath/Merscheid (49 Punkte) und Verfolger SV Wittlich (44) auf dem Weiperather Rasenplatz gegenüber. Nach der zweiten Niederlage in Folge (1:4 gegen den SV Niederemmel) stehen die Säubrenner schon unter Druck. Eine weitere Pleite würde den ersten Platz in weite Ferne rücken lassen. Der TV sprach im Vorfeld des Gipfels mit den Co-Trainern Christoph Kettern (Niederemmel) und Burak Sözen (Wittlich).