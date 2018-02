Starke Junioren aus Stahl und Mötsch

Bei Hallenmeisterschaften des Fußballkreises Eifel gewinnen Bitburger Vorstädter zwei Titel und werden einmal Vize.

Nach den Ausscheidungsrunden fand das Kräftemessen der Nachwuchsmannschaften des Fußballkreises Eifel in der Prümer Wandalberthalle statt. Dabei schnitt die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Stahl/Mötsch besonders erfolgreich ab und heimste neben zwei Titeln und auch noch eine Vizemeisterschaft ein.

Die Bitburger Vorstädter konnten dank der Teilnahme an drei Finalturnieren mit allen angetretenen Teams außerdem das Ticket für die jeweiligen Hallen-Rheinlandmeisterschaften lösen und hoffen nun, auch dort mächtig für Furore sorgen zu können.

Leicht wären sogar weitere größere Erfolge für die JSG machbar gewesen: Die A- und C-Junioren der JSG hatten nämlich in den Halbfinalrunden erst im Sechsmeterschießen haarscharf die Finalrunden verpasst.

Nachdem die Stahl/Mötscher B-Jugend in Prüm sogar ungeschlagen Hallenmeister werden konnte, zog die D-Jugend tags darauf nach. In dieser Altersklasse war die Jugendspielgemeinschaft gar zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren beim Endturnier dabei und verbuchte den Titel zum vierten Mal für sich. Zu den Gratulanten zählte auch Alois Reichert, Vizepräsident des Fußballverbandes Rheinland aus Trier-Ehrang.

Im abschließenden E-Jugendturnier musste sich der jüngste teilnehmende Jahrgang nur der gut aufgelegten Mannschaft aus Prüm beugen. Die Resonanz war groß; alleine in dieser Jungendklasse waren nicht weniger als 56 Teams am Start.