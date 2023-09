Fußball Hochwälder deklassieren Spitzenreiter

Das Ertönen der Torhymne in Hentern muss den Salmrohrern zwischen der 75. und 82. Minute der Rheinlandligapartie am Samstag Nachmittag fast schon Ohrenschmerzen bereitet haben. „Es rappelt im Karton“ schallte es da gleich drei Mal über die Sportanlage. Zwei Mal jubelte die deutliche Mehrzahl der 413 Besucher über Treffer des erst kurz zuvor eingewechselten Benedikt Haas, der seinen ersten Doppelpack in der höchsten Verbandsspielklasse schnürte. Zunächst vollendete der 28-Jährige eine sehenswerte Kombination über den nach überstandenen Rückenproblemen diesmal von der Bank gekommenen Robin Mertinitz und Matthias Burg. Dann stand er nach einer an den zweiten Pfosten verlängerten Ecke von Tobias Lenz richtig und drückte zum 4:0 ein (80.). Den Schlusspunkt setzte André Paulus, der einen Querpass des diesmal als Vorbereiter brillierenden Haas zum 5:0 verwertete.