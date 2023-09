Fußball Hochwalds Haas und seine besondere Lust auf Salmrohr

Der Fußball ist um kaum eine Kuriosität verlegen. Die Umstände des Abbruchs der Rheinlandligapartie zwischen Rot-Weiss Wittlich und der SG Andernach schreiben in diesem Zusammenhang eine neue Episode: Da das Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz am Bürgerwehr an eine Zeitschaltuhr gekoppelt ist, wird es dort im Normalfall immer um 22 Uhr dunkel. Am vergangenen Freitag ging sogar bereits um 21.57 Uhr nichts mehr (TV berichtete). Gerade war die Nachspielzeit angebrochen, die Gäste (noch dazu in Überzahl) führten mit 3:2. Dann musste Schiedsrichter Gregor Loosen das Spiel notgedrungen zunächst unter- und nach 30 Minuten Wartezeit abbrechen.