Fußball „Nicht die SG Hochwald der letzten Jahre“

Der Lauf der FSG Ehrang/Pfalzel hält auch beim Auswärtsspiel in Hentern an. Mit 2:1 (1:1) gewannen die Gäste bei der SG Hochwald und festigen so den dritten Platz in der Tabelle. Die SG Hochwald muss nach der fünften Saisonniederlage im zehnten Spiel erstmals seit mehreren Jahren den Blick nach unten richten.