Fußball Tore satt und eine bemerkenswerte Aktion

Als ob das Duell am Samstagnachmittag auf dem sonnenüberfluteten Rasenplatz in Hentern angesichts der sechs gleichmäßig verteilten Treffer und unterschiedlicher Spielphasen nicht schon genügend Höhepunkte zu bieten gehabt hätte: Die bemerkenswerteste Szene spielte sich nach gut einer Stunde ab. Morbachs Torwart Yannick Görgen blieb nach einer Rettungsaktion benommen auf dem Boden liegen. Schiedsrichter Ingo Kreutz, der viel laufen ließ und die Partie gut im Griff hatte, sah aber kein Foul und ließ weiterspielen. Nutznießer der Situation hätte da leicht Tobias Lenz werden können. Nach einem Querpass von Matthias Burg schob der Mittelfeldspieler den Ball aber ganz bewusst am Pfosten vorbei. „Kompliment, wie fair Tobias da gehandelt hat. Das war ein sehr respektvolles Verhalten“, lobte FV-Hunsrückhöhe-Trainer Philipp Frank hinterher. „In dem Moment, als ich den Ball annahm, sah ich, dass der Keeper auf dem Boden liegt. Da war klar, dass ich vorbeischieße“, sagte Lenz. Von links und rechts seien spontan ein paar Stimmen laut geworden, warum er ihn nicht reingemacht habe. „Doch im Endeffekt haben dann doch alle meine Entscheidung begrüßt und mir dafür ein Lob ausgesprochen“, berichtete der 31-jährige, 2021 vom damaligen Oberligisten TSV Emmelshausen gewechselte Akteur.