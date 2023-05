Fußball Zerf geht die Luft im Aufstiegskampf aus

Die Schneifel-Kicker bissen auf die Zähne und brachten das Kunststück fertig, gegen den Tabellendritten kein einziges Mal zu wechseln. Im Vorfeld hatten sich Verletzungen gehäuft, weshalb die Auswechselbank dünn besetzt war. Umso erstaunlicher, dass die von Stephan Simon trainierten Gäste im zweiten Durchgang stärker wurden und in der Schlussphase durch Tobias Johanns (Maximilian Hoffmann rettete für Zerf in höchster Not auf der Linie) sogar die Chance zum Dreier hatten. Nach dem Schlusspfiff gingen die Zerfer Köpfe nach unten, während der Punkt auf der anderen Seite euphorisch gefeiert wurde.