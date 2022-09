Fußball : Wann platzt der Knoten?

Hermeskeil/Züsch Kreisliga B Mosel/Hochwald: 2:27-Tore, null Punkte, letzter Tabellenplatz: Auch nach sechs Spielen wartet die SG Hermeskeil/Züsch-Neuhütten-Damflos auf ein Erfolgserlebnis. Wie es jetzt bei den Team um Spielertrainer Andreas Weber weitergehen soll.

Bei den Verantwortlichen genießt Spielertrainer Andreas Weber – zuvor in Diensten des Ligakonkurrenten SG Riol/Fell/Longuich und einst als Spieler beim SV Mehring in der Oberliga unterwegs – indes das volle Vertrauen. „Das Handtuch zu werfen, ist keine Option und wird für mich auch keine sein“, betont der 32-Jährige. Vielmehr richtet er den Fokus auf die Verlässlichkeit und die Mentalität seiner Spieler. „Klar, der Kader ist mit 14, 15 Spielern extrem schmal. Auch im Training habe ich oft nur neun Leute, so dass sich innerhalb des Teams ein großes Leistungsgefälle auftut. Doch wenn nun Schritt für Schritt die Verletzten zurückkommen und ich wieder besser besuchte Trainingseinheiten habe, kommen spielerische Stärken sowie die Harmonie sowie die Automatismen sukzessive zurück.“ Weber sagt, dass ihm bewusst gewesen sei, in „eine brutal harte Saison, in der wir gegen den Abstieg spielen“ zu gehen.

Doch der 32-Jährige ist eine Kämpfernatur und gibt so schnell nicht auf. Rück- und vorblickend sagt er „Die Ergebnisse lesen sich verheerend. Aber manche Entscheidungen sind unglücklich gegen uns gelaufen. Aktuell sind wir nicht konkurrenzfähig, aber es ist Besserung in Sicht, wenn wir alle wieder an einem Strang ziehen und die Personaldecke wieder breiter wird.“ Das sieht Torwart Arend so, der einst beim SV Morbach in der Rheinlandliga sowie beim VfL Primstal in der Saarlandliga spielte: „Wichtig ist, die Hoffnung nicht zu verlieren, mal ein erstes Erfolgserlebnis einzufahren und den Karren noch mal umzustoßen. Auch ich hoffe, dass der Knoten schon am Sonntag in Föhren platzt. Wir müssen kämpfen und uns in solchen Spielen zerreißen.“