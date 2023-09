Fußball Trierer Student pfeift ein Fußball-Länderspiel

Früh aufstehen heißt es am heutigen Dienstagmorgen für Jason Lieser. Um 11 Uhr steht für den Schiedsrichter im Sportpark Nord in Bonn eine ganz besondere Partie auf dem Plan: Dann ist er der 23. Mann beim Länderspiel der U17-Junioren zwischen Deutschland und Italien. Eine Übernachtung vor Ort zahlt der Deutsche Fußball-Bund in solchen Fällen nur, wenn der Schiri mindestens 250 Kilometer zum Spielort zurücklegen muss. Nach Hetzerath sind es jedoch nur knapp 150. Einer seiner beiden Assistenten kommt direkt aus der Nachbarschaft: Der für den FSV Salmrohr pfeifende Föhrener Luis Herrig (17) wurde für den verletzten Adrian Ax aus Oberzissen im Brohltal kurzfristig als Assistent nachnominiert. Mit Noah List, der aus Alsdorf/Sieg kommt und dem Vierten Offiziellen Gregor Loosen aus Treis-Karden wollen sich Lieser und Herrig auf einer Autobahnraststätte an der A61 treffen, um dann geneinsam in die Bundesstadt zu fahren.