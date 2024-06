Fußball Wittlicher wollen es jetzt auch im Finale wissen

Gleich zwei Premieren gibt es beim Mosel-Kreispokalfinale am Freitag, 19.30 Uhr, auf dem neuen Kunstrasenplatz in Hetzerath: Erstmals treffen der SV Wittlich und der SV Blankenrath in einem Endspiel aufeinander, und zweitens stehen sich erstmals zwei Kontrahenten aus unterschiedlichen A-Ligen gegenüber. Wurde der SV Blankenrath in der abgelaufenen Kreisliga-A7-Saison Dritter (nachdem das Team von Spielertrainer Felix Fuchs im Winter noch auf Platz zwölf rangierte), marschierte der SV Wittlich in der Kreisliga A8 als Vizemeister über die Ziellinie.