Rheinlandliga Hochwälder zünden fünf Wunderkerzen zum Jahresabschluss

Wegen sieben Verletzten und einigen Akteuren, die in der Annahme, die Partie würde ausfallen, urlaubsbedingt fehlten, bekam Niederroßbach keine Mannschaft zusammen. Auf einen neuen Termin im kommenden Jahr konnten sich beide Vereine nicht einigen. So wird die SG Schneifel die Partie wohl kampflos gewinnen und die Punkte am Grünen Tisch gutgeschrieben bekommen. „Der Fußballverband wollte die ganze Zeit, dass noch in diesem Jahr alles gespielt wird, was gespielt werden kann. Dass man uns von dieser Seite jetzt den Schwarzen Peter zuschiebt, ist nicht in Ordnung“, sagt der Sportliche Leiter der Vereinigten aus Auw, Ormont, Hallschlag und Stadtkyll, Martin Knuppen. Nach dem Tauwetter in den Tagen zuvor hätte man in Jünkerath „wunderbar Fußball spielen können“. Man sei nicht bereit, sich „künstlich Englische Wochen fürs nächste Jahr aufzuhalsen“, so Knuppen weiter. Dem Vorschlag, das Rheinlandpokal-Viertelfinale am Mittwoch, 6. März, daheim gegen Niederroßbach auch als Punktspiel werten zu lassen, erteilt der SG-Verantwortliche zudem eine Absage: „Das sind zwei getrennte Wettbewerbe, und wir wollen zwei Mal spielen.“ Während das Nachholmatch gegen Eisbachtal vom kommenden Samstag auf den 17. Februar verlegt wurde, hat Knuppen mit Maximilian Lenerz den zweiten Winterneuzugang klargemacht: Nach nur einem halben Jahr beim Oberligisten FC Bitburg spielt der 25-jährige Außenverteidiger künftig wieder für die Schneifeler. Ferner kehrt Angreifer Michael Zeimmes (32, von B-Ligist SG Lünebach) zurück zur Sportgemeinschaft (TV berichtete).