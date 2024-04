Zerf „Das war ein historischer Fußballtag“

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, die Lücken zu schließen und besser in die Zweikämpfe zu kommen. Taktisch stellte die FV Hunsrückhöhe von einer Fünferkette auf ein offensiveres 4-2-3-1-System um und Matthias Haubst wurde aus der Innenverteidigung auf die Sechserposition beordert. Die SG spielte weiter munter nach vorne, dominierte so das Geschehen. Matthias Burg traf in der 73. Minute zum 5:0. Johannes Carl erzielte kurz vor Schluss seinen ersten Saisontreffer (86.), machte so das halbe Dutzend voll.