Fußball Hoffen in Ehrang, Realismus in der Schneifel

Mit dem 2:1 über die SG 99 Andernach fuhren sie den dritten Sieg in Folge ein, haben jetzt 41 Punkte auf dem Konto und vier Runden vor Schluss satte neun Zähler Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz: Groß ist die Freude bei der FSG Ehrang/Pfalzel, dass der sportliche Klassenverbleib in der Rheinlandliga damit so gut wie in trockenen Tüchern ist. „Das ist unser großes Ziel – unabhängig davon, wie es jetzt über den Sommer hinaus hier weitergeht“, sagt Spielertrainer Fabio Fuhs. Ein Rückzug in die Kreisliga B, wo derzeit die zweite Mannschaft der Fußball-Spielgemeinschaft von Mosel und Kyll vertreten ist, ist angesichts zahlreicher Abgänge, die sich anbahnen oder gar schon feststehen, weiter das wahrscheinlichste Szenario. „Wir kämpfen weiter mit allen Mitteln, damit es vielleicht doch noch klappt“, hat der Sportliche Leiter des SV Ehrang, Hans-Peter Grundhöfer, seine Hoffnung auf ein drittes Rheinlandligajahr in Folge noch nicht aufgegeben. Während Fabio Fuhs (36) plant, noch mal woanders eine Herausforderung als Spieler anzugehen, verdichten sich die Anzeichen, dass er aktuelle FSG-II-Coach Benny Weiler die erste Mannschaft in der kommenden Saison übernimmt. Offiziell bestätigen will Grundhöfer diese Personalie aber noch nicht. Fix sind für den Verantwortlichen bislang nur die Abgänge von Benjamin Barthel, Michael Hensel und Jonas Streit (alle zum FC Bitburg) sowie von Noah Lorenz (zurück zur FV Hunsrückhöhe Morbach). Julio Ngangu und Mattheo Fuhs ziehe es zudem aus beruflichen beziehungsweise Studiengründen weg.