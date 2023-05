Fußball Als Dhrontal in der vierten Liga war

Wenn Heinz Knob am 13. Juni seinen 80. Geburtstag feiert, wird er mit seinen zahlreichen Gratulanten sicher auch auf so manchen Höhepunkt aus seinem Fußballerleben zurückblicken. Ein großer Erfolg dürfte dann besonders im Fokus der Erinnerungen stehen – der Aufstieg mit dem SSV Dhrontal Ende der Saison 1972/73. Der „Heini“, wie er unter den Fußballkameraden nur genannt wird, hatte das Team als langjähriger Spieler und Jugendbetreuer des 1951 aus dem SV Gutenthal und dem SV Weiperath fusionierten Vereins zu Beginn der Saison 1971/72 übernommen. „Bereits 1971 waren wir knapp am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert, nachdem wir im Entscheidungsspiel von Longkamp vor 700 Zuschauern unglücklich mit 1:2 nach Verlängerung gegen Mülheim-Brauneberg verloren hatten“, erinnert sich Knob. Wem der Aufschwung in den Jahren zuvor zu verdanken war, weiß er nur allzu gut: „Hermann Schömer, der als Lehrer 1963 von Niederemmel nach Hunolstein gekommen war, brachte viel Bewegung in den Verein und schuf Strukturen.“