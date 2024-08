Irrel Bossis Südeifeler sind wieder die Kilometerfresser

Die im vergangenen Jahr eingeführte Spielklassenreform bringt vielen Mannschaften mehr Derbys als früher und beschert ihnen damit auch kürzere Anfahrtswege als zuvor. Verlierer gab und gibt es nur wenige. Bei der SG Südeifel-Irrel sind sie jedoch noch nicht glücklich mit dem neuen System. Ging es in der vergangenen B-Liga-Saison oftmals in den Prümer Raum und sogar in die Vulkaneifel, waren dabei Anfahrtswege von 50 oder mehr Kilometern keine Seltenheit.