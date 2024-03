Roter Teufel auch Roter Löwe Südeifeler Torwart wird Luxemburger – und steht vor internationaler Karriere

Irrel/Kaiserslautern · Der Südeifeler Fußballtorwart Fabian Heck hat jetzt einen Luxemburger Pass und will nun international Erfahrung sammeln. Was sein kurzfristiges Ziel in der U21 ist und wie sein Plan beim 1. FC Kaiserslautern aussieht.

19.03.2024 , 14:24 Uhr

Regelmäßig trainiert Fabian Heck bei den Profis des 1. FC Kaiserslautern mit - wie bereits im Sommer bei der USA-Reise (im Hintergrund: der mittlerweile zum VfL Bochum gewechselte Andreas Luthe). Foto: privat